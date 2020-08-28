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Происшествия

16-летний мотоциклист попал в ДТП под Пензой

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В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Инцидент произошел вечером в четверг, 27 августа, в селе Сосновка Бессоновского района.

«По предварительным данным, в 21:50 водитель мотоцикла Motoland, юноша 2004 года рождения, допустил опрокидывание транспортного средства на ул. Лесной, 22а», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Подросток получил травмы и был госпитализирован. Насколько серьезно он пострадал, не сообщается. Выяснить все обстоятельства инцидента должны сотрудники ГИБДД.

За предыдущую неделю в Пензенской области произошло несколько аварий с участием мотоциклистов. В Мокшанском районе пострадал 25-летний мужчина, в Никольском - погиб 26-летний мужчина и получила травмы 17-летняя девушка.

11 августа в Каменке 15-летний подросток упал с мотоцикла Racer и получил травмы. Выяснилось, что несовершеннолетний водитель управлял транспортным средством, не имея прав. А через несколько дней ровесник юного нарушителя в той же Каменке врезался на мотоцикле в бетонный забор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дети каждый день гоняют на мотоциклах с бешеной скоростью! Родители покупают своим чадам сами.

Имя: Гость
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