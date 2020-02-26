26.02.2020 | 15:47

Два человека за сутки погибли в регионе в результате автомобильных происшествий.

Около 8:30 на трассе в Наровчатском районе столкнулись две легковые машины отечественного производства.

«Пассажир автомобиля ВАЗ-2115, женщина 1969 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115, мальчик 2015 года рождения, а также пассажир автомобиля «Лада-Веста», девочка 2014 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

А в 13:30 уже в областном центре человек оказался под колесами грузовика.

«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: город Пенза, улица Осенняя, дом 1, водитель автомобиля ЗИЛ, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1993 года рождения», - пояснила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

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