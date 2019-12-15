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Происшествия | В Никольске за два часа произошло два серьезных пожара

15.12.2019|09:34
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Вечером в субботу, 14 декабря, в Никольске произошло два пожара. Сообщение о первом ЧП поступило спасателям в 20:56.

На улице 9 Января вспыхнул деревянный дом. Огонь уничтожил его изнутри, а также крытую шифером кровлю. Возгорание ликвидировали 10 спасателей, прибывших на четырех спецавтомобилях.

В 23:03 пожарные получили второй сигнал. На Парковой улице загорелись деревянные надворные постройки, площадь которых составляла 105 квадратных метров. На борьбу с огнем выехали 10 человек на четырех спецмашинах.

В результате сгорели кровля и внутри надворных построек. Пострадавших при первом и втором пожарах нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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