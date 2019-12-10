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Происшествия | В Кузнецке пьяный мужчина чудом избежал гибели под поездом

10.12.2019|10:19
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В воскресенье, 8 декабря, в Кузнецке сотрудники Росгвардии спасли мужчину из-под колес поезда.

Гражданин шел по путям, упал и не смог самостоятельно подняться. О том, что на рельсах лежит пьяный молодой человек, в правоохранительные органы сообщила очевидица произошедшего.

К железной дороге немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

«Уже слыша звук приближающегося поезда, росгвардейцы подняли мужчину на руки и отнесли на безопасное расстояние. Через считанные секунды по путям пронесся состав», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Спасенным оказался 32-летний житель Пензы. Росгвардейцы передали его в ОМВД России по Кузнецку.

Источник — фото pixabay.com
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