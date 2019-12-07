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Происшествия | В Пензе на Терновском мосту произошло серьезное ДТП

07.12.2019|10:59
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Поздним вечером в пятницу, 6 декабря, на Терновском мосту в Пензе произошло ДТП.

Фото и видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что у серебристого автомобиля Volkswagen значительно смяты перед и левая сторона. Асфальт усыпан битым стеклом и пластмассой.

Далее на мосту находятся еще три автомобиля. Один из них - внедорожник, по всей видимости, также получивший повреждения.

Также на видео запечатлены три спецмашины ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео www.instagram.com/penza_info58
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Гость|07.12.2019 11:22|

Ещё один "лётчик" попал.Обращение к дорожникам у кого на балансе мост,меняйте деформатионные элементы крепления отбойников ,они уже отработали и повторный удар в тоже место без замены элемента может привести к трагедии,а начальника за это ответственного к уголовной статье.

Гость|07.12.2019 11:52|

Видел я его, часа в 23 на Терновского неадекват полный похоже в хлам был то разгонится то остановится прям посередине дороги 102 регион, доездился придурок!

Имя: Гость
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