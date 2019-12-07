Поздним вечером в пятницу, 6 декабря, на Терновском мосту в Пензе произошло ДТП.
Фото и видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что у серебристого автомобиля Volkswagen значительно смяты перед и левая сторона. Асфальт усыпан битым стеклом и пластмассой.
Далее на мосту находятся еще три автомобиля. Один из них - внедорожник, по всей видимости, также получивший повреждения.
Также на видео запечатлены три спецмашины ДПС с включенными проблесковыми маячками.
Официальной информации о пострадавших не поступало.
Ещё один "лётчик" попал.Обращение к дорожникам у кого на балансе мост,меняйте деформатионные элементы крепления отбойников ,они уже отработали и повторный удар в тоже место без замены элемента может привести к трагедии,а начальника за это ответственного к уголовной статье.