07.12.2019 | 10:59

Поздним вечером в пятницу, 6 декабря, на Терновском мосту в Пензе произошло ДТП.

Фото и видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что у серебристого автомобиля Volkswagen значительно смяты перед и левая сторона. Асфальт усыпан битым стеклом и пластмассой.

Далее на мосту находятся еще три автомобиля. Один из них - внедорожник, по всей видимости, также получивший повреждения.

Также на видео запечатлены три спецмашины ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Официальной информации о пострадавших не поступало.