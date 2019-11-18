18.11.2019 | 10:11

В Пензе двое агрессивных мужчин устроили погром в лифте дома на улице Карпинского.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 ноября. Сообщение о случившемся поступило на телефон 02. На место ЧП выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, лифтер рассказал, что между этажами застряли двое буйных мужчин.

«Подвыпившие молодые люди сначала закурили прямо в кабине лифта. После один из парней попытался разбить камеру наружного наблюдения - от ударов она стала снимать с помехами. Затем хулиганы расколотили зеркало и сломали рекламный стенд», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Потом дебоширы стали прыгать в лифте, и датчики движения вышли из строя, а кабина застряла между этажами. Когда дежурный лифтер приехал, чтобы устранить неполадку, то увидел, как мужчины пытаются выломать двери лифта ногами.

Поскольку нарушители вели себя неадекватно, он вызвал правоохранителей.

«Росгвардейцы помогли эвакуировать мужчин из лифта, после чего доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - резюмировали в пресс-службе ведомства.