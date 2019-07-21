21.07.2019 | 11:50

На улице Луначарского в Пензе задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в краже продуктов из магазина.

Инцидент имел место в пятницу, 19 июля. По словам охранника, юноша вошел в торговый зал, взял несколько коробок конфет со стеллажа и тайком запихал в рюкзак. Потом он решил пройти мимо кассы, не оплатив покупку.

Охранник обратился за помощью в правоохранительные органы, и на вызов незамедлительно прибыли росгвардейцы. Они взяли молодого человека на месте, обнаружив в его рюкзаке 20 коробок конфет на сумму 4 200 рублей.

«Молодой человек своей вины не отрицал, пояснив это тем, что решил порадовать свою девушку. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.