Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|21 июл 2019|18:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  71.40  |  $  63.64
 

Происшествия | Юный пензенец пошел на преступление, чтобы порадовать девушку

21.07.2019|11:50
Печать

На улице Луначарского в Пензе задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в краже продуктов из магазина.

Инцидент имел место в пятницу, 19 июля. По словам охранника, юноша вошел в торговый зал, взял несколько коробок конфет со стеллажа и тайком запихал в рюкзак. Потом он решил пройти мимо кассы, не оплатив покупку.

Охранник обратился за помощью в правоохранительные органы, и на вызов незамедлительно прибыли росгвардейцы. Они взяли молодого человека на месте, обнаружив в его рюкзаке 20 коробок конфет на сумму 4 200 рублей.

«Молодой человек своей вины не отрицал, пояснив это тем, что решил порадовать свою девушку. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|21.07.2019 11:55|

Дибилоед- сладкоежка. Хорошая кликуха у него получится

Гость|21.07.2019 12:20|

Значит девушка такая, ворованному порадуется.

Гость|21.07.2019 13:14|

19 лет это юный????

Гость|21.07.2019 13:56|

Надоело читать ,там украли,повысили цены,аварии, и ЧП,народ запугивают каждый день,когда напишете про хорошее,хватит гадости писать

Гость|21.07.2019 15:20|

20 коробок на продажу, иначе девушка будет только жрать и срать.

Гость|21.07.2019 15:40|

Куда столько крал?Наверное-это была его не единственая кража!Просто сотрудники магазина оказались более бдительными!

Гость|21.07.2019 17:48|

Молодой еще,неопытный.Надо подругу другой конфеткой радовать.

Гость|21.07.2019 18:43|

Хоть кто то захотел порадовать, а то ни мэр ни губер ни хотят радовать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!