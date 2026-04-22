Россиянам раскрыли неожиданную пользу пряников

Врач-иммунолог Андрей Продеус раскрыл в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданную пользу пряников. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

В рубрике передачи, посвященной полезным свойствам коломенских пряников, ведущая и врач Елена Малышева уточнила, что в их составе есть ржаная и овсяная мука, богатая грубым волокном.

«Грубое волокно - это то, что помогает нашему кишечнику работать. То, что формирует у нас пищевой комок», - рассказал Продеус.

Малышева уточнила, что грубое волокно, содержащееся в пряниках, также помогает избавляться от канцерогенов.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о неочевидных полезных свойствах шоколада. Он заявил, что этот продукт защищает от инфаркта и препятствует тому, чтобы в сосудах появлялись тромбы.

