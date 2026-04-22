В России предупредили о риске аварий у каждого второго лифта

Около 400 тысяч российских лифтов, или 55 процентов от их общего количества в стране, требуют грамотного обслуживания, в противном случае они станут аварийными. Об этом на круглом столе в Мособлдуме рассказал зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, передают «Ведомости».

По его словам, именно ненадлежащее техобслуживание остается основным фактором риска причинения вреда здоровью и угрозы жизни для проживающих в доме и их гостей.

В сентябре должны были вступить в силу ужесточенные требования в отношении организаций, занимающихся ремонтом лифтов. Соответствующий законопроект был принят в декабре прошлого года, но в апреле в поправках к другому законопроекту, связанному со служебным жильем для космонавтов, срок предложили перенести на март следующего года.

Между тем министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко рассказал, что за последние пять лет в ведомство поступило 140 тысяч жалоб на содержание лифтов, и почти половина из них (46 процентов) связана с новыми домами.

Ранее первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров сообщил, что с 2022 года стоимость лифтов в России выросла в два раза. Цена одного уже начинается от четырех миллионов рублей, при этом многие многоквартирные дома нуждаются в замене оборудования.