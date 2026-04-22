Вой сирен и яркие вспышки. ВСУ атаковали Сызрань дронами с размахом крыльев 7 метров. Рухнул подъезд дома, под завалами нашли тела

Ночью 22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Жители услышали в городе более десятка взрывов - работу средств противовоздушной обороны (ПВО), а также звуки пролета беспилотников.

Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице. Из-под завалов спасли четверых человек, включая ребенка. Однако МЧС сообщало, что под завалом могут находиться еще два человека, включая несовершеннолетнего. Остальных жильцов дома эвакуировали.

UPD: Позже в МЧС сообщили, что при разборе завалов спасатели нашли и извлекли тела двух человек. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о взрослом и ребенке. Их обнаружили на четвертый час поисковых работ.

В город направили дополнительные силы спасателей

Всего из-за обрушения пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Появились кадры с места обрушения, на которых спасатели объявляют минуту тишины, чтобы иметь больше возможности услышать находящихся под завалами пострадавших.

Для ликвидации последствий оказалось недостаточно даже 300 сотрудников экстренных служб - в город дополнительно направили 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильную группировку Самарской области. Для фиксации нависающих конструкций дома задействована инженерная техника.

Помимо обрушившегося подъезда, другой беспилотник повредил еще один многоэтажный дом в Сызрани. В результате огонь вспыхнул на шестом этаже, его уже потушили. Обломки дрона упали во двор и повредили припаркованные автомобили, два из них сгорели. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах.

Угроза повторных атак сохранялась в Сызрани до утра

По данным Shot, ВСУ атаковали Сызрань с помощью БПЛА «Лютый», которые запускались из Харьковской области. Они могут преодолевать более тысячи километров, размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина - 4,4 метра.

При этом на утро в регионе сохранялась угроза атаки БПЛА - утверждалось, что группы украинских беспилотников еще летят в сторону Сызрани, а утром в городе еще звучали сирены тревоги. Но ближе к 9 утра по московскому времени был объявлен отбой угрозы атаки.

Минобороны сообщило, что всего средства ПВО в ночь с 21 на 22 апреля сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они относились к самолетному типу.