Россиянам назвали единственный законный способ сбора денег на подарки коллегам

Работников нельзя принуждать к сбору денег на подарки коллегам, заявил юрист Марчел Кырлан. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что это не трудовая обязанность и не предусмотренное законом удержание, поэтому единственный правомерный способ сбора - добровольный.

«Здесь позиция права максимально простая. Принуждать работника к таким сборам нельзя. Это не трудовая обязанность, не элемент системы оплаты труда и не предусмотренное законом удержание», - объяснил юрист.

По его словам, сотрудники добровольно принимают решение об участии в подобных инициативах. Работник может отказаться скидываться на подарки коллегам, и за этим не должно последовать никаких последствий.

«Давление со стороны коллектива или руководства, попытка представить такой сбор как "обязательный признак командности", с правовой точки зрения не создают у работника никакой обязанности платить. Человек вправе отказаться, и это не должно влечь для него неблагоприятных последствий», - подчеркнул Кырлан.

