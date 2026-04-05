Россиянам перечислили три случая для отказа от кредита

Существует три вида кредитов, от которых лучше отказаться, чтобы не попасть в долговую спираль. Об этом рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, при оформлении займа риски можно разделить на две группы: связанные с условиями договора и с положением самого заемщика. По мнению эксперта, опасность таят займы под процент выше среднего по рынку, условия с обязательной покупкой дополнительных финансовых продуктов (например, страховок), а также непонятные правила досрочного погашения.

Кроме того, Валишвили выделила три вида кредитов, от которых следует отказаться однозначно. Первые — кредиты в валюте при заработке в рублях — валютные риски могут сделать платежи неподъемными даже при небольшом колебании курса.

Второй случай — перекредитование. Оформление нового займа для оплаты предыдущего ведет в долговую спираль, из которой сложно выбраться. Третий — микрозаймы при отсутствии регулярного заработка: высокие проценты и короткие сроки делают их особенно опасными для людей с нестабильным доходом.

Ранее эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова призвала россиян брать ипотеку в ближайшее время. Однако она предупредила, что при нынешних 20 процентах годовых ежемесячный платеж даже по небольшой квартире и на большой срок составит 130-200 тысяч рублей в месяц.

Фото pxhere.com.