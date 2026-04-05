Россиянам назвали быстрее всего разрушающие зубы напитки

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Валентина Гайдукова рассказала, какие напитки быстрее всего разрушают зубы. Их врач назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что опасность для зубов представляют кислые напитки, прежде всего газировки, включая диетические. Несмотря на отсутствие сахара, они содержат фосфорную и лимонную кислоты, снижающие pH в полости рта и буквально размягчающие эмаль, что делает ее уязвимой к дальнейшему разрушению.

Не менее агрессивны, по словам Гайдуковой, фруктовые соки и смузи. «Многие воспринимают эти напитки как полезную альтернативу, однако натуральные фруктовые кислоты в сочетании с сахарами создают двойной удар по эмали. Особенно это касается цитрусовых соков — апельсинового, грейпфрутового, лимонного», — объяснила она.

Кроме того, зубам вредят энергетические и спортивные напитки, поскольку они содержат кислоты, сахар, а иногда дополнительно усиливают сухость во рту, тем самым снижая защитные свойства слюны. В таких условиях процесс деминерализации эмали идет значительно быстрее, уточнила врач.

Ранее стоматолог Юлия Селютина предупредила, что продукты, которые не содержат сахар, тоже могут портить зубы. В этот список она включила пюре, бургеры, смузи и макароны.

