Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина посоветовала родителям 30-летних россиян торопить их со вступлением в брак, передает «Taтар-информ».
Депутат отметила, что не видит ничего плохого в подобной тенденции. По мнению Останиной, не нужно давить на ребенка в плане замужества в 15 лет, но в 30-летнем возрасте ситуация меняется.
«Если родитель давит на свою дочь в 30 лет, то я считаю, что так делать можно и нужно», - уверена парламентарий.
Она подчеркнула, что родителям следует выстраивать с детьми доверительные отношения. В таком случае ребенок не будет думать, что им манипулируют и давят на него, разъяснила Останина.
До этого депутат назвала дискриминацией региональный законопроект о возрасте молодых отцов, рассматриваемый в Воронежской области.
Источник фото - pxhere.com.
