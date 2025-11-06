В стране и мире

Врач подсказала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях

Нездоровый образ жизни, загрязненный воздух, стресс и многие другие факторы ускоряют старение головного мозга, предупредила невролог Дерья Улудюз. Она подсказала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях, сообщает издание El Economista.

По словам Улудюз, на старение головного мозга указывают следующие пять признаков: невозможность вспомнить вертящееся на языке слово, трудности с изучением чего-то нового, усталость сразу после сна, неумение делать два дела одновременно и забывчивость, которая касается, например, важных встреч и мест, где была оставлена нужная вещь.

Если человек обнаружил у себя хотя бы три из этих пяти признаков, то его головной мозг старше биологического возраста, отметила доктор.

При этом она подчеркнула, что данный тест не может являться основанием для постановки диагноза. Тем не менее, если результат оказался неудовлетворительным, стоит обратиться в больницу для обследования, заключила врач.

Ранее невролог Галина Чудинская рассказала, как отсрочить деменцию. Для этого, утверждает она, необходимо тщательно следить за здоровьем сердца.

Источник — lenta.ru
