В России стало рекордно сложно взять ипотеку

Доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60 процентов. На данный момент одобрение получают лишь 39 процентов клиентов - на 10 процентов меньше, чем в начале 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Основной причиной роста числа отказов стало ужесточение риск-политики из-за новых ограничений Центробанка. С 1 июля регулятор установил лимиты на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что сделало невыгодной выдачу кредитов клиентам с долговыми выплатами выше половины доходов.

Доля ипотек с показателем долговой нагрузки выше 80 процентов снизилась с 47 процентов в прошлом году до шести процентов в текущем.

В то же время снижение ставки до 16,5 процентов не вернуло на рынок большинство надежных заемщиков. По данным агентства «Эксперт РА», падение одобрений также связано с ростом интереса россиян к рыночной ипотеке, объем выдач которой увеличился на 18 процентов. При этом ставки на такие кредиты остаются высокими, что делает платежи непосильными для многих граждан.

Ранее эксперт по недвижимости Марина Зайцева посоветовала заемщикам воспользоваться комбинированной ипотекой. По ее словам, это поможет снизить ставку по кредиту.

