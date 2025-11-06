В России собрались снизить число получателей пособия на ребенка

В 2026 году в трех регионах России начнется эксперимент, с помощью которого власти рассчитывают снизить количество получателей пособия на ребенка. Об этом со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму в рамках бюджетного пакета и принятый в первом чтении, пишут «Ведомости».
Речь идет об оценке поступлений денег на банковские счета и депозиты членов семьи за 12 месяцев. Если они в два раза превысят их официальный годовой доход или совокупный доход семьи, то в начислении выплаты откажут.
Эксперимент стартует в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, объяснил источник издания, участвующий в проработке проекта. Первые семь месяцев отводятся на организационные мероприятия, еще два уйдут на апробацию методики, после чего чиновники рассчитывают перейти к ее внедрению.
В рамках предложенной схемы после того, как семья подаст заявление на получение пособия, Социальный фонд должен запросить у Федеральной налоговой службы (ФНС) и коммерческих банков данные о счетах и депозитах членов семьи и проводимых ими операциях.
Под учет не попадут счета и депозиты индивидуальных предпринимателей, средства, поступившие с других счетов и вкладов членов семьи, заемные средства от кредитных и микрофинансовых организаций, а также деньги, полученные в результате продажи недвижимости и транспорта, хотя последнее должно быть подтверждено документами.
Как объяснила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Ольга Тарасова, инициатива направлена на изменение привычной модели оценки нуждаемости, основанной на справке о доходах. По ее словам, механизм позволит, к примеру, отказать в пособии семье из трех человек, где родители ребенка получают в месяц 40 тысяч рублей, но за последние 12 месяцев на их счета было зачислено более 960 тысяч рублей.
Если эксперимент, цель которого — увеличение «целевой адресности» выплат, признают успешным, его распространят на все регионы. В настоящее время для получения пособия семья должна соответствовать комплексным критериям нуждаемости. В том числе иметь доходы ниже прожиточного минимума в регионе в пересчете на каждого члена семьи в месяц.
Ранее директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, что пик материального благополучия россиян пройден в конце 2024-го — начале 2025 года.
