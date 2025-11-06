В Госдуме оценили эффект повышения госпошлины при разводе до 100 тысяч рублей

06.11.2025 | 12:03

Повышение госпошлины при расторжении брака до пяти тысяч рублей не помогло сократить число разводов в России. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, действующая около одного года мера на статистику существенным образом не повлияла. Она заявила о необходимости разработки других мер, которые останавливали бы людей от того, чтобы они не принимали решение о разводах.

Депутат, отвечая на вопрос журналиста, оценила эффект поднятия госпошлины при разводе до 100 тысяч рублей. Она уточнила, что законодательной инициативы о повышении пошлин на сегодняшний день нет, а подобные предложение негативно скажутся на институте брака.

«Тогда это еще больше повлияет на то, что у нас люди будут жить гражданским браком, опасаясь, что развод ударит по их кошельку», - заключила Останина.

В 2024 году в России приняли закон об увеличении пошлины за развод в восемь раз - до 5000 рублей. Ранее ее размер составлял 650 рублей.