Психолог оценила идею сократить летние каникулы в России

07.11.2025 | 13:02

Детский психолог Дарья Дугенцова фразой «это жестоко» оценила недавнее предложение о сокращении летних каникул для школьников в России. Своим мнением на эту инициативу специалист поделилась в беседе с телеканалом «Царьград».

По мнению психолога, летом дети должны набираться витамина D и создавать себе новые впечатления от всяких встреч и поездок, но никак не протирать штаны в школе. А это то место, где они и так проводят значительную, если не большую, часть своей детской жизни, напомнила специалист.

Если власти решат сделать июнь учебным месяцем, то тогда стоит посвящать его не школьным урокам, а занятиям по саморазвитию, продолжила Дугенцова. Также она представила эту инициативу как летний лагерь для детей, где они будут отдыхать, общаться и заниматься полезной творческой деятельностью.

Все это не должно распространяться на учеников старших классов, готовящихся к экзаменам, указала психолог. При этом дети из младшей и средней школы могли бы в таком формате проводить еще один «учебный» месяц лета, утверждает специалист.

О сокращении длительности летних каникул высказалась уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен напомнила, что в России самые длинные в мире каникулы, однако у родителей нет трехмесячного отпуска. На фоне этого она предложила сделать июнь учебным месяцем.

Об инициативе уже успели высказаться зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По их мнению, идею надо лучше изучить.