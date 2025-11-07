Психолог оценила идею сократить летние каникулы в России

Детский психолог Дарья Дугенцова фразой «это жестоко» оценила недавнее предложение о сокращении летних каникул для школьников в России. Своим мнением на эту инициативу специалист поделилась в беседе с телеканалом «Царьград».
По мнению психолога, летом дети должны набираться витамина D и создавать себе новые впечатления от всяких встреч и поездок, но никак не протирать штаны в школе. А это то место, где они и так проводят значительную, если не большую, часть своей детской жизни, напомнила специалист.
Если власти решат сделать июнь учебным месяцем, то тогда стоит посвящать его не школьным урокам, а занятиям по саморазвитию, продолжила Дугенцова. Также она представила эту инициативу как летний лагерь для детей, где они будут отдыхать, общаться и заниматься полезной творческой деятельностью.
Все это не должно распространяться на учеников старших классов, готовящихся к экзаменам, указала психолог. При этом дети из младшей и средней школы могли бы в таком формате проводить еще один «учебный» месяц лета, утверждает специалист.
О сокращении длительности летних каникул высказалась уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Омбудсмен напомнила, что в России самые длинные в мире каникулы, однако у родителей нет трехмесячного отпуска. На фоне этого она предложила сделать июнь учебным месяцем.
Об инициативе уже успели высказаться зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По их мнению, идею надо лучше изучить.
