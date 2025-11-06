В России призвали обязать мужчин платить женам зарплату

06.11.2025 | 14:43

В России следует законодательно обязать мужчин, которые запрещают своим женам устраиваться на работу, выплачивать «вынужденным» домохозяйкам ежемесячную зарплату. С подобного рода инициативой выступила практикующий психолог, политический консультант, общественный деятель Александра Миллер. Ее слова приводит «Абзац».

Подобный труд женщин, отметила аналитик, позволяет супругам значительно экономить. Регулярная уборка, приготовление пищи, стирка вещей, уход за детьми позволяют сохранять в семейном бюджете «сотни тысяч рублей» ежемесячно. Рассчитывать же на справедливую компенсацию своих трудозатрат и потерянных нервов домохозяйки зачастую не могут, посетовала Миллер.

Утверждение на законодательном уровне зарплаты за домашние хлопоты, отмечает эксперт, обеспечило бы женщинам финансовую безопасность и укрепило бы их авторитет в семье. Самооценка жен при таком раскладе также ощутимо бы повысилась. «Из просительницы она превратилась бы в партнера с собственной денежной опорой. Это укрепляет семью и формирует честные отношения», — резюмировала Миллер.

Такие обязательные выплаты она отказалась считать «подачкой со стороны мужа». Напротив, эта мера станет справедливой компенсацией за ежедневный труд, который многие представители мужского пола в настоящее время не замечают. «Обязательные выплаты — это признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и его успех построены в том числе на бесплатном труде женщины, которая обеспечила ему надежный тыл», — констатировала психолог.

Добиться утверждения зарплаты для домохозяек в России неоднократно пытались общественники. В сентябре 2019 года представители «Российской общественной инициативы» организовали петицию с требованием узаконить профессию «домохозяйка» и платить таким работникам зарплату на уровне прожиточного минимума. Однако попытки добиться положительного ответа со стороны властей оказались безуспешными. В правительстве тогда не поддержали соответствующий законопроект, объяснив свое решение рисками усиления финансовой нагрузки на федеральный бюджет.

Источник фото - pxhere.com.