Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

Предстоящая зима будет снежной, ожидаются периодические оттепели. Об этом телеканалу «360» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
На европейской части России, согласно предварительным расчетам, зима будет аномально холодной. Однако, по словам Ильина, какой бы снежной и морозной зима ни была, без оттепелей все равно не обойдется.
Аномалии в температуре воздуха Ильин оценивает скептически. Синоптик отмечает, что температура отходит от климатической нормы с изрядной частотой.
При этом те прогнозы, которые пугают аномальными холодами, составляют в основном западные специалисты, ориентируясь на местные нормативы.
На сегодняшний день можно утверждать лишь то, что зима 2025-2026 годов будет холоднее прежней и выпадет много снега, заявил Ильин. Морозы сначала будут небольшими, потом они усилятся и станут продолжительнее. Большей конкретики не стоит ждать раньше, чем за 10 дней до начала Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября.
