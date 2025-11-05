В стране и мире

Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

Печать
Telegram

Блогерша Барбара Джанкавски из Бразилии, которая пережила 27 пластических операций ради сходства с куклой Барби, внезапно умерла. Об этом пишет Daily Star.

Сотрудники полиции посчитали уход инфлюэнсерши из жизни подозрительным, в связи с чем начали проводить расследование. На данный момент правоохранители ожидают результаты вскрытия. По данным издания, девушки не стало в доме, владельцем которого оказался 51-летний юрист.

При этом владелец жилища подчеркнул, что нанял Джанкавски для оказания интимных услуг. Затем они употребили запрещенные вещества, после чего девушка уснула, добавил он.

Прибывшие на место медики пытались привести блогершу в чувства, но попытки оказались безуспешны. Специалисты зафиксировали повреждения на спине Джанкавски, а также раны в области глаза. Доктора также предположили, что перед тем, как блогерша заснула, у нее произошел приступ кашля.

Известно, что на коррекцию внешности инфлюэнсерша потратила около 42 000 фунтов стерлингов (более 4,4 миллиона рублей).

В октябре стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина. Ею оказалась 29-летняя Елена К., которая страдала ожирением.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети