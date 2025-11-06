Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии распродажи 11.11

06.11.2025 | 10:39

Мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице», предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Об этой и других схемах аферистов в преддверии 11.11 эксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам собеседника, воспринимать распродажи всерьез нужно только в случае запланированных покупок, когда человек заранее изучил цены и может объективно оценить реальность скидки.

«Главное правило - сохранять бдительность даже при самых заманчивых предложениях. Если цена кажется слишком низкой, если вас просят сообщить личные данные, если предложение поступило из непроверенного источника - это повод остановиться и тщательно все перепроверить», - подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Кузьменко добавил, что одной из наиболее распространенных схем мошенничества в период распродаж остаются телефонные звонки от аферистов, представляющихся курьерами маркетплейсов.

«Преступники используют различные предлоги: от подтверждения адреса доставки до уточнения деталей заказа. На самом деле эти коды могут использоваться для доступа к популярным сервисам, мессенджерам или регистрации в онлайн-сервисах микрокредитования. Курьеры настоящих торговых сетей и маркетплейсов не запрашивают никакие коды по телефону», - объяснил он.

Также специалист рассказал, что в преддверии «черной пятницы» мошенники активно создают фишинговые сайты, которые выдают себя за официальные страницы популярных брендов, сетевых магазинов и маркетплейсов. Он отметил, что особенно опасно, когда ссылки на такие страницы приходят в личных сообщениях - часто аферисты отвечают пользователям, которые оставили вопросы под постами в официальных сообществах брендов.

«Перейдя по такой ссылке и выбрав товар, покупатель попадает на поддельную страницу оплаты банковской картой. В результате мошенники получают не только деньги за несуществующий товар, но и полный доступ к реквизитам карты», - рассказал Кузьменко.

Помимо поддельных сайтов эксперт призвал внимательно относиться к QR-кодам, размещенным в общественных местах. По его словам, мошенники часто наклеивают их на информационные стенды в подъездах или распространяют через листовки, обещая эксклюзивные промокоды и максимальные скидки.

«Однако вместо желанной выгоды есть риск столкнуться с одним из опасных сценариев. При сканировании кода можно попасть на фишинговый сайт, где потребуют авторизоваться через Госуслуги. Другой вариант - автоматическая загрузка вредоносной программы, которая маскируется под приложение магазина, но фактически передает злоумышленникам доступ к смартфону», - предупредил собеседник.

«Перед масштабными распродажами на онлайн-барахолках появляется множество предложений о продаже подарочных сертификатов известных магазинов. Такие «выгодные» предложения часто оказываются ловушкой для невнимательных покупателей», - отметил Сергей Кузьменко.

Также специалист призвал россиян быть внимательными при выборе техники.

«Некоторые недобросовестные продавцы пользуются ажиотажем и предлагают восстановленные устройства под видом новых. Заметив подозрительно низкую цену, не торопитесь оформлять заказ. Внимательно изучите описание товара - информация о том, что устройство восстановленное, часто скрывается в самом низу страницы, пишется мелким шрифтом на изображении в карточке товара или размещается среди малозаметных характеристик», - добавил он.

В заключение Кузьменко сообщил, что встречаются и откровенно мошеннические схемы, когда покупатели вместо смартфона или планшета получают в коробке муляж или иной предмет, подходящий по весу. Особенно рискуют те, кто покупает технику на малоизвестных площадках или у продавцов без рейтинга.

Ранее стало известно, что мошенники стали похищать у россиян аккаунты в сервисах продажи, сдачи и съема жилья. Уточняется, что злоумышленники под видом покупателей или арендаторов пишут владельцам квартир, которые разместили объявление о продаже или аренде. Мошенники заявляют собеседникам, что нашли такую же квартиру по другому адресу, и отправляют ссылку на фишинговый ресурс.