Наличие парня стало постыдным для женщин. Соответствующий материал публикует Vogue.
По данным издания, в сети стали демонстрировать отношения менее открыто. Так, блогерши показывают фотографии с бойфрендами, запечатляя лишь их руку на руле или бокал с напитком.
Более того, некоторые намеренно вырезают партнеров из кадра или делают их лица размытыми. Помимо этого, женщины публикуют посты, в которых не упоминают своих избранников, однако оставляют их на снимках. Пользователи сети объяснили данное поведение страхом отсутствия полной свободы.
«Одиночество дает тебе полную свободу говорить и делать то, что хочешь. Это касается далеко не всех женщин, но я замечаю, что в отношениях мы можем становиться более бледными и размытыми, включая меня», - отметила инфлюэнсерша Софи Милнер.
В свою очередь писательница и сотрудница британского Vogue Стефани Йебоа заявила, что при постоянном постинге своего мужчины чувствовала бы вину, поскольку большинство женщин не могут найти себе подходящую пару. «Даже если бы мы все еще были вместе, я бы не стала публиковать фото. В наши дни есть что-то неловкое и постыдное в постоянном постинге своего партнера», — подчеркнула она.
В результате женщины все чаще романтизируют свое одиночество, признаваясь, что жизнь без пары становится для них желанной. «Бойфренды вышли из моды. Они не вернутся, пока не начнут вести себя правильно», — написала юзерша в комментариях к подкасту Delusional Diaries.
В октябре молодежь назвала действие интимнее секса. По словам зумеров, держание за руки для них символизирует более высокую степень близости.
