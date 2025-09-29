Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|17:29
Обнаружен путешествующий по океану 20 лет одинокий кит-убийца

В северо-западной части Атлантического океана биологи ведут наблюдение за уникальной косаткой, которая нарушила все представления о поведении представителей своего вида. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Кит-убийца по кличке Старый Том уже два десятилетия регулярно появляется у берегов Канады — в заливе Мэн, от мыса Код до Новой Шотландии. Ученые выяснили, что это единственная известная особь, которая постоянно путешествует в одиночку.

«Я никогда не слышала о косатке, которая была бы одна так долго», — признается исследователь Дебора Джайлс из SeaDoc Society.

Одинокий самец обычно плавает в сопровождении стаи дельфинов, что особенно удивляет специалистов, учитывая социальную природу этих животных. Исследователи предполагают, что Старый Том может принадлежать к популяции косаток из восточной Канады, но для точного установления происхождения нужен генетический анализ. Косатка вот уже 20 лет перемещается без компании сородичей, хотя самцы обычно остаются с материнской группой всю жизнь.

Натуралист Шелли Лонерган отмечает, что косатка стала местной знаменитостью: каждый раз после ее появления резко возрастает спрос на туры по наблюдению за китами. Исследователи пытаются получить образцы ДНК для изучения, но редкие встречи с Томом и недостаток исследований косаток в регионе осложняют работу.

Косаток начали называть китами-убийцами вследствие ошибки, допущенной в XVIII веке при переводе на английский испанского названия млекопитающего — asesina ballenas, что переводится как «убийца китов». Эти животные являются вершиной пищевой цепочки в экосистеме моря и практически не имеют соперников. Косатки охотятся не только на рыбу, но и на других животных, включая тюленей, морских львов и даже крупных китов.

Ранее сообщалось, что во Франции 11-летнего самца косатки Кейджо, живущего в морском зоопарке, стали стимулировать вручную, чтобы предотвратить попытки спаривания с матерью. Руководство зоопарка заявило что процедура «безболезненна и естественна».

Источник — lenta.ru
