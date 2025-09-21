Найдены новые уничтожившие армию Наполеона бактерии

21.09.2025 | 20:33

Ученые нашли два новых вида бактерий, которые способствовали уничтожению армии Наполеона Бонапарта в 1812 году. Об этом пишет испанская газета ABC.

Образцами для изучения послужили останки солдат, которых обнаружили в братской могиле в Вильнюсе еще в 2001 году.

Согласно ученым, каждое из 13 осмотренных тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются кровососущими паразитами, в частности, вшами.

До недавнего времени историки предполагали, что большую часть наполеоновской армии, отступавшей из России, погубили сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако доказательств этому не было. Их не нашли и в ходе недавних исследований.

Источник фото - pxhere.com.