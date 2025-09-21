МВД раскрыло способы отличить письмо «Госуслуг» от писем мошенников

21.09.2025 | 17:57

Настоящее письмо от «Госуслуг» можно отличить от писем с фишингом по адресу отправителя, ссылкам и содержанию. Об этом в Telegram сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Как отличить письмо от "Госуслуг" от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что отличить письма также поможет адрес отправителя — письма от «Госуслуг» могут отправляться лишь с официальных адресов, любое несовпадение означает, что сообщение прислали мошенники.

Также граждан призвали обращать внимание на ссылки, так как официальные сообщения содержат ссылки только на сайт gosuslugi.ru.

Кроме того, в настоящих письмах от «Госуслуг» не будут запрашивать данные СНИЛС, банковских карт, а также проверочные коды. Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете, а получателя никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС.