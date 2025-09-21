Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 сен 2025|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

МВД раскрыло способы отличить письмо «Госуслуг» от писем мошенников

Печать
Telegram

Настоящее письмо от «Госуслуг» можно отличить от писем с фишингом по адресу отправителя, ссылкам и содержанию. Об этом в Telegram сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Как отличить письмо от "Госуслуг" от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что отличить письма также поможет адрес отправителя — письма от «Госуслуг» могут отправляться лишь с официальных адресов, любое несовпадение означает, что сообщение прислали мошенники.

Также граждан призвали обращать внимание на ссылки, так как официальные сообщения содержат ссылки только на сайт gosuslugi.ru.

Кроме того, в настоящих письмах от «Госуслуг» не будут запрашивать данные СНИЛС, банковских карт, а также проверочные коды. Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете, а получателя никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети