Итальянец выступил за Россию на чемпионате по рытью могил

14.09.2025 | 18:25

Гражданин Италии принял участие в международном чемпионате по рытью могил в Венгрии в составе команды России. Об этом рассказал Telegram-каналу «Подъем» директор Новосибирского крематория Борис Якушин.

По его словам, иностранец оказался в составе российской команды из-за сложностей с получением шенгенских виз по «предложению коллег». «Один итальянец и один русский, который живет и работает в Италии. Ребята молодые, такие очень очаровательные, непосредственные», — рассказал он.

Директор Новосибирского крематория отметил, что зрители поддерживали команду, несмотря на последнее место.

«Отношение, наверное, к России даже от этого лучше стало, потому что все-таки принято Россию представлять такой агрессивной страной, а здесь Россию представлял итальянец, это немножко открытие такое», — резюмировал Якушин.

Ранее участники из России впервые приехали на международный чемпионат по рытью могил. По словам участников турнира, такие соревнования помогают привлечь внимание к профессии.