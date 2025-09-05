В стране и мире

В России предложили обязать богачей делиться квартирами с многодетными

Богатых россиян хотят обязать делиться жилплощадью с многодетными семьями. Такое предложение высказал председатель партии «Коммунисты РФ» Сергей Малинкович, его слова приводит издание «Абзац».

По мнению депутата Алтайского Заксобрания, в России необходим закон, который бы обязал преуспевающих граждан в случае приобретения или стройки габаритного жилья обеспечивать жилплощадью многодетных.

Если россиянин обзаводится жильем более чем с 10 комнатами или метражом свыше 300 «квадратов» и отказывается купить еще одну квартиру нуждающимся, то квартиру «уплотнят».

«Мы бы предлагали, чтобы, если какой-то гражданин покупает себе выше определенного метража, он должен в порядке социального налога вложить средства в покупку квартир для нуждающихся семей или выделить часть из комнат своего пентхауса в качестве социального найма», - заявил Малинкович. Такая мера, как он полагает, поможет разрешить социальную напряженность, связанную с разницей доходов в стране. С этой инициативой Малинкович планирует обратиться в Госдуму.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой квартиры в России. Пентхаус площадью 782 квадратных метра расположен в Москве на Остоженке в строящемся ЖК. За шесть спален, семь ванных и вид на Храм Христа Спасителя просят семь миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
