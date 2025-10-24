В стране и мире

Женщина соврала семье и друзьям о беременности и «родила» пластиковую куклу

Печать
Telegram

Молодая британка, жительница шотландского города Эрдри, сымитировала беременность и роды. Об этом сообщает Daily Record.

22-летняя Кира Казинс долгое время врала друзьям и семье, что беременна. Она ходила с накладным животом, устроила гендерную вечеринку, а после «родов» показала всем реалистичную пластиковую куклу-реборна. Британка утверждала, что это ее новорожденная дочь по имени Бонни-Ли Джойс. Обман раскрылся, когда мать Казинс обнаружила в ее комнате эту куклу.

Подруга обманщицы Нив Макроберт рассказала, что первые подозрения возникли из-за странного поведения Казинс, которая никому не позволяла брать ребенка на руки и утверждала, что у него проблемы с сердцем. Кроме того, девочка никогда не плакала, что тоже выглядело странно.

«Я заметила, что Кира удалила все фотографии и видео Бонни-Ли из наших чатов, а когда я спросила у "отца" ребенка, не кукла ли это, он ответил: "Да, это кукла"», - рассказала она.

При этом, в отчаянной попытке скрыть свою ложь Казинс даже в какой-то момент сказала партнеру и друзьям, что Бонни-Ли не стало.

Казинс выложила в личном аккаунте на TikTok видеозаявление, в котором попыталась оправдать родных. Она сказала, что никто из них не знал правды, включая предполагаемого отца ребенка. Женщина также отметила, что теперь имеет дело с последствиями своих действий, потому что семья не намерена спускать ей это с рук.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети