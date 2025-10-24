В стране и мире

В России обеспокоились дефицитом клоунов

Печать
Telegram

В России становится все меньше профессиональных клоунов. О дефиците таких работников заявил народный артист Анатолий Марчевский, его слова приводит НСН.

Людей, которые способны рассмешить зрителя, становится меньше. Сегодняшняя публика в стране стала требовательнее и не реагирует на старые трюки. Хороший клоун стал редкостью, почти как ювелир ручной работы, поделился своими переживаниями артист.

Клоуны - не единственные, кого не хватает на рынке труда. Так, например, нехватка школьных учителей в России оценивается примерно в несколько сотен тысяч человек, заявил глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. И главная причина здесь - низкие зарплаты в отрасли.

«Нехватка учителей на самом деле очень большая», - посетовал Казаков.

Как считает глава аналитического направления консалтинговой компании «Апрайт» Екатерина Сподина, масштабы кадрового голода в стране за последний год сократились. В 2024 году дефицит работников в стране оценивался примерно в 3,58 миллиона человек. К настоящему времени компаниям и предприятиям недостает 1,98 миллиона квалифицированных кадров. Таким образом, за год показатель снизился на 1,6 миллиона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети