В России обеспокоились дефицитом клоунов

24.10.2025 | 15:52

В России становится все меньше профессиональных клоунов. О дефиците таких работников заявил народный артист Анатолий Марчевский, его слова приводит НСН.

Людей, которые способны рассмешить зрителя, становится меньше. Сегодняшняя публика в стране стала требовательнее и не реагирует на старые трюки. Хороший клоун стал редкостью, почти как ювелир ручной работы, поделился своими переживаниями артист.

Клоуны - не единственные, кого не хватает на рынке труда. Так, например, нехватка школьных учителей в России оценивается примерно в несколько сотен тысяч человек, заявил глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. И главная причина здесь - низкие зарплаты в отрасли.

«Нехватка учителей на самом деле очень большая», - посетовал Казаков.

Как считает глава аналитического направления консалтинговой компании «Апрайт» Екатерина Сподина, масштабы кадрового голода в стране за последний год сократились. В 2024 году дефицит работников в стране оценивался примерно в 3,58 миллиона человек. К настоящему времени компаниям и предприятиям недостает 1,98 миллиона квалифицированных кадров. Таким образом, за год показатель снизился на 1,6 миллиона.