Находящийся в розыске россиянин попался благодаря смекалке силовиков

24.10.2025 | 12:20

В Вологодской области сотрудники УФСИН задержали осужденного за грабеж, который скрывался от правосудия более месяца и был в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Для поимки преступника оперативники проявили смекалку.

Обнаружив профиль разыскиваемого в социальных сетях, сотрудники ведомства создали фейковую страницу привлекательной девушки. Через этот аккаунт они вышли на связь с мужчиной.

Преследуемый, не заподозрив подвоха, согласился на личную встречу. Явившись на свидание с цветами, он был задержан оперативниками.

Ранее в Петербурге полиция за два дня задержала двух находящихся в розыске преступников.