Женщина попыталась избавиться от таракана и сожгла квартиру

В Южной Корее женщина решила избавиться от таракана с помощью открытого огня. Об этом сообщает BBC News.

Когда 20-летняя жительница города Осан заметила в квартире таракана, она решила истребить его с помощью зажигалки и легковоспламеняющегося спрея. Однако в итоге женщина устроила пожар, перекинувшийся на соседние квартиры.

Ее соседка, 30-летняя гражданка Китая, попыталась выбраться из охваченного огнем помещения через окно. Она жила на пятом этаже с мужем и двухмесячным ребенком. Осознав серьезность ситуации, супруги передали младенца соседям через окно, после чего попытались самостоятельно эвакуироваться. Мужчине удалось перебраться в соседний блок, а женщина сорвалась и упала, получив смертельные травмы.

Восемь других жильцов дома отравились угарным газом.

Поджигательнице могут предъявить обвинения в случайном поджоге и причинении смерти по неосторожности. Во время допроса женщина призналась, что ранее использовала подобный метод борьбы с насекомыми.

Источник — lenta.ru
