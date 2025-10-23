В стране и мире

В России предложили платить пассажирам по пять тысяч рублей за задержку рейсов

Общественный деятель Алексей Ярошенко призвал ужесточить наказание для российских авиакомпаний за задержки рейсов. Свое мнение он высказал в беседе с «Абзацем».

Так, собеседник издания предложил выплачивать пассажирам по пять тысяч рублей за каждый час простоя. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации задержки вылетов случаются все чаще, а путешественники несут из-за этого большие издержки.

По словам Ярошенко, по действующему законодательству пассажиры «беззащитны перед произволом авиакомпаний» - они могут провести много часов в аэропорту и не получить никаких компенсаций. Перевозчик в таких случаях обязан лишь предоставить клиентам питание. Активист считает, что авиакомпании должны чувствовать ответственность перед пассажирами и делать все возможное, чтобы люди могли улететь в обозначенный срок.

«Предлагаю ужесточать штрафы за задержку рейсов и выплачивать пассажирам по пять тысяч рублей за час простоя. Пусть они выплачиваются сразу после случившегося, чтобы в ожидании рейса клиент мог посетить бизнес-зал и скоротать время», - заключил общественный деятель.

Ранее российская авиакомпания Nordwind Airlines нарвалась на штраф из-за задержки рейса из Санкт-Петербурга. Перевозчик не предоставил пассажирам гостиничные услуги, тем самым нарушив их права.

Источник — lenta.ru
