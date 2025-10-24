Банк России снизил ключевую ставку

24.10.2025 | 14:41

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября принял решение снизить ключевую ставку до 16,5 процента годовых, таким образом продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Решение отличается от прогнозов большинства аналитиков, которые указывали на ускорение инфляции, неизменность инфляционных ожиданий населения, которые по-прежнему высоки, а также планы Минфина повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов ради наполнения бюджета в 2026 году.

Тем не менее в ЦБ указали, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились. Комментируя низкий шаг снижения, в регуляторе подчеркнули, что после пересмотра параметров бюджета на текущий год его дезинфляционное влияние будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. Речь идет о планируемом увеличении дефицита бюджета в полтора раза - до 5,74 триллиона рублей.

В целом регулятор отмечает, что проинфляционные риски выросли и по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Они связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от роста налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов и ухудшением условий внешней торговли на фоне геополитических рисков.

На этом фоне Банк России пересмотрел прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы. В 2025-м ожидается рост цен на 6,5-7 процентов (ранее - 6-7 процентов), а в 2026-м - на 4-5 процентов (ранее - 4 процента).

В июне Центробанк впервые с сентября 2022 года пошел на снижение ставки, опустив ее с рекордных 21 процента до 20 процентов. В июле регулятор довел ставку до 18 процентов, а в сентябре, вопреки ожиданиям большинства экспертов, опустил ее только до 17 процентов, а не до 16.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.