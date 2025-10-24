Россиянам рассказали о существенном росте одного вида пособий в 2026 году

В стране и мире

В России до 2028 года ожидается существенный рост максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, сообщила в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Сенатор рассказала, что увеличение пособия позволит работникам, временно утратившим трудоспособность, получать достойную материальную поддержку и не беспокоиться о финансовых трудностях в период болезни.

«Ожидается, что уже в 2026 году максимальный размер пособия для работников со стажем более 8 лет составит 207 тысяч рублей в месяц. В 2027 году эта сумма вырастет до 238 тысяч, а в 2028 году превысит 258 тысяч рублей. Увеличение пособия коснется всех категорий работников, в зависимости от стажа», - заявила Перминова.

Сенатор подчеркнула, что при средней продолжительности больничного 11 дней максимальный размер пособия вырастет с 75 тысяч рублей в 2026 году до 93 тысяч рублей в 2028 году. По ее словам, это ощутимая прибавка, которая позволит работникам лучше справляться с финансовыми издержками, связанными с болезнью.

Ранее сенатор Перминова напомнила о мерах поддержки, которые государство предоставляет мужчинам, воспитывающим детей. Она указала, что отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни.

Источник — lenta.ru
