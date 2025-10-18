В стране и мире

Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

Печать
Telegram

Эндокринолог Франсиско Росеро предупредил, что поздний завтрак потенциально вреден для здоровья. Его слова передает издание El Español.

Как пояснил Росеро, после пробуждения у человека повышается уровень гормона стресса кортизола. Пиковых значений этот показатель достигает к девяти часам утра, после чего начинает снижаться. Если до этого времени не позавтракать, то, по словам врача, организм воспримет голодание как стресс, поэтому не даст кортизолу упасть.

«Что происходит при избытке кортизола? Организм начинает вырабатывать глюкозу», - продолжил доктор.

Избыток этого вещества в крови связан с повышенным риском развития сахарного диабета, а он, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Ранее диетолог Оксана Михалева перечислила продукты для снижения артериального давления. Гипертоникам она порекомендовала добавить в рацион темный шоколад.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.r
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети