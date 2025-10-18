Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

18.10.2025 | 09:19

Эндокринолог Франсиско Росеро предупредил, что поздний завтрак потенциально вреден для здоровья. Его слова передает издание El Español.

Как пояснил Росеро, после пробуждения у человека повышается уровень гормона стресса кортизола. Пиковых значений этот показатель достигает к девяти часам утра, после чего начинает снижаться. Если до этого времени не позавтракать, то, по словам врача, организм воспримет голодание как стресс, поэтому не даст кортизолу упасть.

«Что происходит при избытке кортизола? Организм начинает вырабатывать глюкозу», - продолжил доктор.

Избыток этого вещества в крови связан с повышенным риском развития сахарного диабета, а он, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов.

