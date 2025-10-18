Новый план Трампа по решению конфликта на Украине описали

18.10.2025 | 11:34

Президент США Дональд Трамп хочет предложить заморозку текущей линии фронта для решения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Axios.

«Нынешнее предложение США о дипломатическом решении заключается в том, чтобы война закончилась с сохранением линии фронта на месте», - описали в публикации.

При этом, по данным журналистов, такое решение трудно принять украинским властям.

Однако об этом предложении американский лидер намекнул в посте в социальной сети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович описал дальнейшие шаги Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер будет готовить провокации против России.