В России подорожают мандарины

18.10.2025 | 14:09

Мандарины в России могут подорожать на 20 процентов к Новому году. Цены на фрукт уже начали расти, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные аналитиков АТОЛ.

Сейчас мандарины в среднем стоят 224 рубля за килограмм - на три процента больше, чем годом ранее, когда цена составляла 217 рублей.

«Чем ближе к Новому году, тем дороже становятся фрукты, итоговое повышение цен может превысить 20 процентов», - говорится в материале.

По данным канала, на данный момент цены на мандарины в московских магазинах варьируются от 95 до 915 рублей за килограмм в зависимости от сорта, страны выращивания и точки продажи. Дороже всего «бэйби»-мандарины, а также сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки.

