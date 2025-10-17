В стране и мире

Названы безопасные способы передачи жилья детям при жизни

Передать квартиру детям при жизни можно либо через дарение, либо через договор пожизненной ренты. В чем их разница, изданию Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Матфей Свиридов.

Оба способа предполагают, что за прежним квартировладельцем остается право пожизненного проживания на жилплощади. При дарении близким родственникам налог не взимается, а зарегистрировать право собственности можно сразу. Такой вид сделки является безвозмездным и не имеет обратной силы - отменить ее можно только в случае угрозы жизни или ненадлежащего обращения с имуществом. Новый хозяин вправе продавать квартиру или использовать в качестве залога. Однако право на пожизненное проживание должно быть в обязательном порядке зафиксировано в договоре - без этого даритель может остаться без жилья. Такой вид передачи имущества подходит, если отношения в семье доверительные, а родственники хотят избежать длительных процедур наследования.

Договор пожизненного содержания с иждивением является возмездной сделкой. Взамен недвижимости плательщик ренты обязуется предоставить другому участнику сделки жилье, питание, одежду, уход и коммунальные услуги. В некоторых случаях договор предусматривает и оплату ритуальных расходов. Минимальный размер содержания составляет 35,5 тысячи рублей в месяц, что соответствует двум прожиточным минимумам. Переход собственности осуществляется только после ухода из жизни рентополучателя - для этого право пожизненного проживания также должно быть прописано в договоре. Если его условия нарушаются, расторгнуть сделку можно через суд. Договор пожизненной ренты - подходящий вариант для тех собственников, у кого нет близких родственников, либо он сомневается в их добросовестности, пояснил юрист.

Ранее в России предложили защитить пожилых ипотечников от долгов, введя государственную пожизненную ренту. С помощью нее авторы инициативы планируют решить две проблемы: помочь пенсионерам с погашением ипотеки и пополнить жилищный фонд для поддержки отдельных категорий граждан.

