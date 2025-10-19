Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 окт 2025|15:17
В стране и мире

Российские хирурги вылечили пациента с раком четвертой стадии

Российские онкохирурги вылечили пациента с раком четвертой стадии и метастазами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина поступил в больницу Кабардино-Балкарии с сильными болями в животе и слабостью. Вследствие диагностики выяснилось, что у пациента две злокачественные опухоли: в кишечнике и почке. При этом в печени у него обнаружили метастазы. Окончательным диагнозом стал рак ободочной кишки.

Однако врачи решили побороться. Так, сначала они лапароскопически удалили половины опухолей, а затем назначили химиотерапию. В результате лечения химия срезала еще по 50 процентов оставшихся пораженных участков, а затем хирурги удалили пораженную часть печени.

Гистология показала, что метастаз больше нет. Уточняется, что пациент чувствует себя хорошо.

Ранее россиянка poдилa caмoгo крупного peбeнкa зa пocлeдниe 15 лeт. Вес ребенка составил почти 7 килограммов, а рост — 66 сантиметров.

Источник — lenta.ru
