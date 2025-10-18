Пассажир испугался надписи «Нальчик» на самолете и потребовал другой борт

18.10.2025 | 11:49

Пассажир, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, испугался надписи «Нальчик» на самолете и потребовал другой борт.

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что, увидев Superjet 100 с соответствующей маркировкой, мужчина начал утверждать, что его привезли не на ту стоянку. Также он поинтересовался, где находится борт с надписью «Санкт-Петербург» или «Ленинград».

Пассажира удалось успокоить - ему объяснили, что на самолете указывается его название, а не направление. Также сообщалось, что путешественник является большим поклонником железнодорожного транспорта.

Ранее пилот авиакомпании United Airlines испугался покурившего марихуану в туалете пассажира и отменил рейс. Члены экипажа судна были обеспокоены тем, что могли вдохнуть дым, что отразилось бы на результатах теста на наркотики.