В стране и мире

Россиян предупредили об опасных запахах в квартире

Печать
Telegram

Некоторые ароматы в доме могут наносить вред здоровью, например, запахи аэрозоля, табака и пригорелой пищи. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Запахи в доме - это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьезных опасностях для здоровья. Парадоксально, но многие популярные методы "борьбы" с запахами не устраняют угрозу, а создают еще большие риски, превращая ваш дом в ловушку невидимых токсинов», - сказал Дорохов.

По его мнению, аэрозольные освежители - это «бомба замедленного действия». При распылении они выпускают в воздух летучие органические соединения, которые могут проникать в дыхательные пути и кровоток, пояснил специалист, подчеркнув, что особенно опасны дезодоранты с «нежным ароматом» - они часто содержат синтетические мускусы, которые не выводятся из организма годами.

Не менее опасны и другие привычные запахи - табачный дым и аромат пригоревшей пищи. Это не просто неприятные ароматы, а настоящий коктейль из канцерогенов. Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует полициклические ароматические углеводороды - те самые вещества, которые содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме, - предупредил эксперт.

Кроме того, важно понимать, что вредят здоровью и озонаторы, добавил Дорохов. Озон является сильнейшим окислителем, и при избыточном озонировании квартиры он вступает в реакцию с органическими материалами: линолеумом, обоями, лаком на мебели и паркете, краской, бельем и одеждой - все это становится сырьем для химической реакции, в результате которой образуется огромное количество токсичных и резко пахнущих веществ, уточнил он.

Нужна не маскировка, а уничтожение молекул запаха. Активированный уголь и цеолиты работают как молекулярные сита, захватывая и разрушая вредные соединения. Фотокаталитические очистители используют ультрафиолет для разложения органических веществ на безвредные компоненты. Но самое простое и эффективное решение - регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности, ведь многие вредные вещества активно накапливаются в спертом воздухе, пояснил Андрей Дорохов.

Издание Science Alert называло самые отвратительные в мире запахи, основываясь на недавно проведенных исследованиях. В список источников неприятных ароматов вошла планета Уран, плод дуриана, цветок Rafflesia arnoldii, сыр Вье Булонь, древние фекалии и четырехпалый муравьед Tamandua tetradactyla.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети