В стране и мире

Врач подсказала способ взбодриться после бессонной ночи без кофе

Печать
Telegram

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что фрукты и овощи помогают взбодриться после бессонной ночи. Способ смягчить последствия недосыпа без кофе она подсказала в своем Telegram-канале.

Специалистка указала, что фрукты и овощи содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, благодаря чему быстро восполняют энергию, особенно если организм ослаблен недостатком сна.

По словам врача, бодрящее свойство растительной пищи было доказано в ходе исследования, где молодых людей из Европы, Новой Зеландии и США попросили вести дневник активности и настроения. Наблюдения показали, что сильнее всего на эмоциональное состояние влияет сон, но фрукты и овощи также могут поднять настроение и компенсировать недосып.

«После бессонной ночи нужно спасаться не кофеином и сладостями - они точно не помогут. А вот тарелка свежих фруктов или салат дадут реальную поддержку», - уверена врач.

Ранее диетолог Аманда Фигейредо опровергла пользу популярной утренней привычки. По ее словам, нет доказательств, что стакан теплой воды после пробуждения улучшает пищеварение или ускоряет обмен веществ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте