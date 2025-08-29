В стране и мире

Врач развеял миф об опасной позе для сна

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» миф о том, что одна поза для сна может быть опасна для здоровья сердца. Выпуск с комментарием специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Участница программы, отвечая на вопрос в рубрике «Минута здоровья», заявила, что считает неверным утверждение о том, что сон на левом боку вреден для сердца. Агапкин согласился с девушкой. «Это правильный ответ. Хотя многие люди до сих пор так считают», - отметил врач.

Реабилитолог добавил, что помнит это утверждение из детства.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала лечебную позу для сна. Она рассказала, что, сон лежа на боку помогает избавиться от боли в плече. Малышева подчеркнула, что сама выбирает такое положение, когда засыпает.

До этого Малышева рассказала об опасной позе для сна. По ее словам, если человек лежит на животе, то у него повышается риск инсульта.

