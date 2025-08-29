В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете скрывающей лицо одежды

В стране и мире

В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете ношения одежды, скрывающей лицо. В беседе с Daily Storm депутат Сергей Обухов отметил, что детальным обсуждением займутся очень скоро.

Рассуждая о сроках, парламентарий пояснил, что в Совбезе и кабмине инициативу попросили доработать. По словам Обухова, они с коллегами планируют оттачивать юридическую сторону вопроса.

«У нас в законопроекте вообще не было слова про никабы. У нас было про одежду, скрывающую лица. Это может быть все что угодно, ключевые ограничения. А есть карнавалы, спортивная одежда», - сказал депутат.

Обухов подчеркнул, что власти республик Центральной Азии - Таджикистана, Киргизии - уже ввели запреты на ношение никабов в общественных местах. «У них это запрещено, а у нас разрешено. И все любители никабов теперь имеют возможность перемещаться в Российскую Федерацию», - резюмировал он.

До этого член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов предложил запретить носить никабы и хиджабы в российских школах.

Обсуждение федерального запрета никаба в России возникло в мае 2024 года.

