Появились подробности о смерти 12-летней девочки на линейке 1 сентября в российской школе

01.09.2025 | 15:06

Школьница, которой стало плохо на торжественной линейке в Ульяновской области, была инвалидом. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, смерть наступила во время мероприятия в лицее поселка Октябрьский. Подробности об инвалидности ребенка не приводятся. Организована проверка.

О смерти 12-летней девочки в школе в Чердаклинском районе стало известно 1 сентября. Следственный комитет сообщал, что ее успели госпитализировать, однако спасти не смогли.

По данным СМИ, школьница почувствовала себя плохо из-за жары. Предварительно, у нее был порок сердца.

В августе похожий случай произошел в Бердске Новосибирской области, где школьнице стало плохо во время репетиции линейки. Как рассказали в учебном заведении, у девятиклассницы произошла внезапная остановка сердца.