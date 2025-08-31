Появились подробности о смертельном отравлении алкоголем в России

31.08.2025 | 17:38

Пятеро Россиян в Нижегородской области умерли от отравления самогоном. Подробности о произошедшем сообщает Telegram-канал Mash.

Компания, отмечавшая День города, приобрела суррогатный алкоголь «у умельцев в некоем "веселом гараже"» на улице Чапаева в Балахне.

Ранее стало известно, что все произошло в общежитии для неблагополучных семей.

Члены этой компании, по предварительным данным, были соседями по комнатам.

Самому старшему из них было 67 лет, самой молодой — 31 год.