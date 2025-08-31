Появились подробности о смертельном отравлении алкоголем в России

Пятеро Россиян в Нижегородской области умерли от отравления самогоном. Подробности о произошедшем сообщает Telegram-канал Mash.
Компания, отмечавшая День города, приобрела суррогатный алкоголь «у умельцев в некоем "веселом гараже"» на улице Чапаева в Балахне.
Ранее стало известно, что все произошло в общежитии для неблагополучных семей.
Члены этой компании, по предварительным данным, были соседями по комнатам.
Самому старшему из них было 67 лет, самой молодой — 31 год.
