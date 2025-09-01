Юноша завел роман с 83-летней бабушкой одноклассницы

В стране и мире

23-летний житель Японии рассказал о романтических отношениях с бабушкой бывшей одноклассницы. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Юноша по имени Кофу завел роман с 83-летней Айко 14 февраля. По его словам, он влюбился в женщину с первого взгляда, когда пришел в гости к бывшей однокласснице.

Айко призналась, что почувствовала к Кофу симпатию в тот же день. «У Кофу здоровый аппетит, и он очень нежный. Такого бойкого молодого человека я еще не встречала. Меня тянуло к нему», — рассказала она.

Пара боялась признать свои чувства из-за большой разницы в возрасте. Все изменилось во время их совместной поездки в Диснейленд, которую организовала внучка Айко, та самая бывшая одноклассница. Тогда Кофу рассказал женщине о своей любви, и вскоре они вступили в отношения.

Сейчас Айко и Кофу живут вместе. Они отметили, что семьи поддержали их отношения. Как рассказывает Айко, пока Кофу учится и ходит на стажировку, она ждет его дома и готовит для него еду. Вечера они обычно проводят вместе. Перед сном Кофу чистит женщине зубы. Юноша подчеркнул, что самая счастливая часть его дня — утро, поскольку он просыпается и видит перед собой лицо возлюбленной.

Ранее сообщалось, 25-летняя жительница США Диана Монтано назвала один недостаток отношений с 76-летним бойфрендом. По словам девушки, мужчине сложно общаться с ее ровесниками.

Источник — lenta.ru
