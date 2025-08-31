Бывшего депутата избили и ограбили в Подмосковье

31.08.2025 | 17:43

Бывшего сенатора, депутата Госдумы и экс-министра труда и социального развития Сергея Калашникова избили и ограбили в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Нападение на дом экс-министра в Красногорском районе произошло вечером 28 июля. Пятеро нападавших проникли в дом Калашникова через балконную дверь. Грабители привязали экс-министра к стулу и начали избивать, требуя от него деньги», — говорится в публикации.

По словам Калашникова, преступники были одеты в рыболовецко-охотничью одежду, носили маски и балаклавы и говорили с характерным среднеазиатским акцентом.

Грабители украли хранившиеся в доме 100 тысяч рублей наличными и ценные вещи на сумму более 1 миллиона рублей, среди которых были наградной пистолет Макарова, охотничье гладкоствольное ружье «Иж» и iPhone 11 Pro. Они оставили Калашникова избитым и связанным и скрылись с места преступления.

